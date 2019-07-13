Влад Топалов высказался о толстяках и бодипозитиве

Певец признался, что не в восторге от своего внешнего вида и собирается исправить ситуацию.

Влад Топалов задумался об отношении общества к полным людям. Певец поделился своими размышлениями о бодипозитиве с подписчиками в Instagram. Супруг телеведущей Регины Тодоренко разместил снимок с морского побережья, заявив, что толстых людей можно называть толстыми и не переживать, что обидел их, так как определение «толстого человека» есть в словаре русского языка.

«Бодипозитив. Что это? Расскажите, пожалуйста. Вот какое определение «толстого человека» даёт словарь русского языка: «Толстым называют человека, животное, ширина тела которых превосходит естественные нормы, размеры. Петя сел на своё место в углу, притиснутый толстой дамой. В дверях камбуза появляется толстый кок». Т.е. теперь можно свободно называть толстых – толстыми и не переживать, обидишь ты их или нет, так? Верно ведь, да? Толстяки на позитивчике, а со словарём русского языка поспорить-то сложновато. Раз человек решил смириться со своими размерами, то он должен принимать их точные определения и названия…. да? Или опять – я козёл? P.S. Если что, я совсем не в позитиве от своего вида, но это будем исправлять», – написал певец в соцсети.

«Называть людей с избыточной массой тела «толстыми» было бы приемлемо, если бы это слово не было окрашено негативом и презрением», – заявила одна из подписчиц певца. На что Влад Топалов ответил, что не согласен с ней, и попросил фанатку внимательно перечитать толковый словарь.

Ранее Влад Топалов признался, что с удовольствием следит за семьей шоумена Максима Галкина. По словам знаменитости, наблюдения за детьми Галкина и Пугачевой доставляют ему радость. Певец рассказал, что читает его микроблог и искренне восхищается телеведущим как отцом.