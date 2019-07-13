Татьяна Бестаева рассказала о романе с Александром Белявским

Актриса Татьяна Бестаева, которая стала гостьей программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1», призналась, что у нее был роман с актером Александром Белявским. Он стал известен по роли Фокса в картине «Место встречи изменить нельзя».

По словам народной артистки России, они сблизились на съемках картины «Иностранцы». Сразу стало ясно, что романа в этих отношениях не избежать.

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«Он очень хитро меня обаял. Однажды я пригласила его на выставку. А он мне заявил: «С вами хоть на край света». Я клюнула на его ухаживания. Он познакомил меня со своими родственниками и даже сестрой. Я не знала, что он был в то время женат. Скажу честно, бабам он нравился, и я не стала исключением. У него было много любовниц», — заметила Бестаева.

Впрочем, как отметила актриса, долго их роман не продлился. Однажды Белявский рассказал ей, что был влюблен в школе в учительницу. Именно та, когда актер учился еще в десятом классе, произнесла фразу: «С вами хоть на край света». «Как-то после этого наши отношения стали рассыпаться. Я в нем разочаровалась. Поняла, что он говорит чужими словами и не любит меня», — заметила актриса.