Юлия Высоцкая планирует на пенсии стать йогом

Юлия Высоцкая больше двадцати лет замужем за Андреем Кончаловским. Актриса не скрывает, что с каждым годом ее брак становится только крепче, востребована она остается и в профессиональной сфере. 45-летняя артистка продолжает выходить на сцену и вскоре выпустит книгу о том, как изменить жизнь.

Готовится Высоцкая поменять и собственную жизнь, правда, не в ближайшее время, а ближе к пенсии. Рассуждая о планах на будущее, Юлия признается, что хочет жить в гармонии с собой и всем окружающим миром. Когда придет время, она мечтает стать йогом и планирует полностью посвятить себя этой практике.

«Мне кажется, я должна прийти к такому существованию, когда у меня начнутся регулярные поездки в ашрамы, работа над собой. Я все не могу к этому приблизиться, но время у меня, надеюсь, есть», – рассказала Высоцкая журналу «Домашний очаг».

Актриса уверена, что работать над собой необходимо и в любви. По ее словам, чтобы сохранить отношения с любимым человеком, необходимо идти на компромиссы. Отказаться от эгоистических устремлений и «наступить на горло своей песне», стараясь поступать так, чтобы партнеру было хорошо оставаться рядом.