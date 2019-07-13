Редкий кадр: Судзиловская показала подросшего сына

45-летняя актриса Олеся Судзиловская в 2016-м второй раз стала мамой. У нее родился мальчик, которого родители назвали Майк. Однако спустя несколько лет артистка продолжает скрывать лицо ребенка.

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Накануне в блоге она опубликовала снимок сына, который общается с собакой. Но мальчик стоит спиной к объективу. Семья сейчас находится в США, милые фото сделаны в Лос-Анджелесе.

Поклонники совсем не расстроились, что актриса в очередной раз не показала лицо наследника. Они осыпали Судзиловскую комплиментами и пожелали Майку всего самого светлого.

«Ваш сын? Здоровья самое главное, счастье и всех благ» — прокомментировала снимок одна из пользователей Сети.

Актриса после родов достаточно быстро вернула былую форму. Олеся Судзиловская тщательно следит за собой и постоянно пробует все новые косметологические процедуры и методики. О своем опыте она часто рассказывает в блоге и дает советы по уходу за собой.

Нужно сказать, что звезды шоу-бизнеса часто скрывают лица своих детей от посторонних глаз. К примеру, так поступала Лера Кудрявцева в первые месяцы после родов. До сих пор не показала лица дочери певица Нюша, которая стала мамой в прошлом году.