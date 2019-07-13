Вилкова продемонстрировала торт, который получила на день рождения

Екатерина Вилкова отметила очередной день рождения в окружении семьи и друзей. Праздник прошел без пафоса в одном из московских кафе. Для вечеринки актриса выбрала скромное белое платье в горошек с завышенной талией. Звезда сериала «Отель Элеон» записала с мероприятия несколько видео, которые опубликовала в разделе Stories в Instagram. Так, Екатерина Вилкова показала праздничный торт, украшенный свечами.

«Такой был вкусный торт», – подписала видео актриса.

Напомним, 11 июля Екатерине Вилковой исполнилось 35 лет. Актриса известна по таким фильмам, как «Стиляги», « А зори здесь тихие», «Одноклассницы». Знаменитость замужем за актером Ильей Любимовым. У пары есть двое детей: 7-летняя дочка Павла и 5-летний сын Петр. Артистке удается совмещать актерскую профессию и материнство. Звезда регулярно принимает участие в благотворительных акциях и активно ведет соцсети. Актриса часто публикует свои снимки без макияжа, демонстрируя перед подписчиками естественную красоту.