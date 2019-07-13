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Вилкова продемонстрировала торт, который получила на день рождения

Звезде сериала «Отель Элеон» исполнилось 35 лет.

Вилкова продемонстрировала торт, который получила на день рождения
Екатерина Вилкова отметила очередной день рождения. Фото: instagram.com/oldkavilochka/

Екатерина Вилкова отметила очередной день рождения в окружении семьи и друзей. Праздник прошел без пафоса в одном из московских кафе. Для вечеринки актриса выбрала скромное белое платье в горошек с завышенной талией. Звезда сериала «Отель Элеон» записала с мероприятия несколько видео, которые опубликовала в разделе Stories в Instagram. Так, Екатерина Вилкова показала праздничный торт, украшенный свечами.

Екатерина Вилкова показала торт со дня рождения. Фото:
Екатерина Вилкова показала торт со дня рождения. Фото: instagram.com/oldkavilochka/

«Такой был вкусный торт», – подписала видео актриса.

Напомним, 11 июля Екатерине Вилковой исполнилось 35 лет. Актриса известна по таким фильмам, как «Стиляги», « А зори здесь тихие», «Одноклассницы». Знаменитость замужем за актером Ильей Любимовым. У пары есть двое детей: 7-летняя дочка Павла и 5-летний сын Петр. Артистке удается совмещать актерскую профессию и материнство. Звезда регулярно принимает участие в благотворительных акциях и активно ведет соцсети. Актриса часто публикует свои снимки без макияжа, демонстрируя перед подписчиками естественную красоту.

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Вилкова продемонстрировала торт, который получила на день рождения
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