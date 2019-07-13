Канделаки раскрыла секрет своего идеального макияжа

Телеведущая сняла ролик, где показала, как наносить косметику для выхода в свет.

43-летняя Тина Канделаки всегда отлично выглядит. Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» не стесняется делиться с подписчиками своей страницы в Instagram подробностями своих тренировок и жизненной философией. Канделаки охотно дает своим фолловерам советы по поводу того, как похудеть, а также делится рецептами вкусных блюд. На этот раз телеведущая раскрыла секрет своего идеального вечернего макияжа.

Звезда записала на видео фрагмент своей подготовки к светской вечеринке. Так, визажист знаменитости подчеркнула глаза телезвезды с помощью черных стрелок, на скулы нанесла персиковые румяна, а для макияжа губ использовала помаду-лак натурального оттенка. Макияж получился сдержанным и в то же время свежим, подчеркнул достоинства лица.

«Что может сделать настроение более прекрасным, чем ваша неотразимость?» – подписала ролик Канделаки.

Поклонники телезвезды отметили, что и без косметики знаменитость хорошо выглядит.

«У вас такая внешность, что хоть с мейком, хоть без него вы красивая»; «Тина, вы – сама свежесть! Круто выглядите», – прокомментировали подписчики видео.

больше по теме Тина Канделаки поделилась способом борьбы с депрессией Телевизионный продюсер рассказала, как не допускает в свою жизнь негативные состояния.

Напомним, ранее Тина Канделаки призналась, что у нее есть морщины. По словам телезвезды, только благодаря регулярным визитам к косметологу их не так много. Тина Канделаки подчеркнула, что гордится своими морщинами, но не исключила, что в будущем готова прибегнуть к услугам пластического хирурга.