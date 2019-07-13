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«Попала на 10 лет»: Волкова поздравила Клюева с юбилеем

Легендарный актер Борис Клюев отмечает сегодня 75-летие.

«Попала на 10 лет»: Волкова поздравила Клюева с юбилеем
Актриса Екатерина Волкова. Фото: globallookpress.com

Екатерина Волкова почти 10 лет отдала сериалу «Воронины». На площадке ей посчастливилось поработать с Борисом Клюевым, который исполняет роль главы семьи. Для многих артистов он не только любимый коллега, но и наставник, который всегда подскажет и при необходимости укажет на ошибки.

2019-й для Клюева стал особенным. Именно в текущем году он отмечает полувековой юбилей работы в Малом театре. И сегодня, 13 июля, у актера день рождения – ему исполнилось 75 лет. Одной из первых его поздравила Екатерина Волкова. В блоге она публично обратилась к Борису Владимировичу, написав теплое поздравление.

«Сегодня долгожданный юбилей у нашего Бориса Владимировича! 75 — это вам не хухры-мухры! Наш легендарный Николай Петрович. Самое главное — желаем вам крепкого здоровья! Мы вас очень любим», — отметила актриса.

Говоря о совместной работе на съемочной площадке, Волкова рассказала, что была знакома с Клюевым еще до «Ворониных». Во время учебы в университете он провел у их группы несколько занятий. Но именно дружба завязалась уже во время работы над сериалом.

«Наше первое серьёзное знакомство состоялось в первый съемочный день «Ворониных», и когда мы сидели читали сценарий, он сказал: «Ну что, Волкова, попала!». Вот так я и попала на 10 лет в компанию прекрасного и талантливейшего Бориса Владимировича», — рассказала поклонникам Вера из «Ворониных».

Напомним, в прошлом году Борису Клюеву поставили неутешительный диагноз – у него обнаружили онкологию. Но актер не сдался болезни. Он строго выполняет все рекомендации врачей. По его словам, силы придает ему любимая работа.

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Борис КлюевВорониныЕкатерина Волковасериал «Воронины»

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«Попала на 10 лет»: Волкова поздравила Клюева с юбилеем
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