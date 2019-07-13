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Почти как Наоми Кэмпбелл: Камиль Ларин сменил авто на метро

Актер решил сэкономить время и воспользовался общественным транспортом. По его мнению, ничего зазорного в этом нет.

Почти как Наоми Кэмпбелл: Камиль Ларин сменил авто на метро
Камиль Ларин. Кадр из фильма «О чем еще говорят мужчины» (2011)

Звезда театра «Квартет И» Камиль Ларин обычно передвигается по столице на автомобиле. Судя по серии фильмов «О чем говорят мужчины», он предпочитает массивные иномарки. Но это вовсе не означает, что актер всегда прячется от людей за рулем своего любимого авто.

В пятницу, 12 июля, после концерта «Квартета И» в Государственном Кремлевском дворце актер отправился домой. Только предпочтение он отдал не машине, а метро. Об этом Камиль Ларин рассказал в своем блоге. Так артист хотел избежать пробок на дорогах и сэкономить время.

«Только что провели концерт в Государственном Кремлевском дворце, посвящённый Дню московского транспорта, полным составом «Квартета И». И вот еду в метро! И это нормально! Главное, пробок нет!» — написал в блоге актер.

Глядя на свежий снимок Камиля Ларина, несколько поклонников предложили идею для новой части серии фильмов «О чем говорят мужчины», где главной площадкой станет именно метро.

«А это, кстати, идея! Снимите фильм про метро или поезд, как едут 4 мужика незнакомых в вагоне и рассуждают на разные темы», — высказался фанат «Квартета И».

Однако этот комментарий актер пока оставил без ответа. Нужно сказать, что не только Камиль Ларин время от времени пользуется метро. Накануне несколько снимков из этого общественного транспорта опубликовала модель Наоми Кэмпбелл.

Она приняла участие в рекламе новой коллекции модного дома Valentino. В рамках презентации модель проехалась в роскошном платье от этого бренда в метро Нью-Йорка. Снимки появились в ее блоге.

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«Квартет И»Камиль ЛаринметроНаоми Кэмпбеллпоездка в метро

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Почти как Наоми Кэмпбелл: Камиль Ларин сменил авто на метро
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