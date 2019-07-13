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Милана Тюльпанова поделилась снимком без макияжа

Бывшая жена футболиста Кержакова решила «изменить устоявшуюся тенденцию фильтров».

Милана Тюльпанова поделилась снимком без макияжа
Тюльпанова поделилась снимком без макияжа/instagram.com/milana_tulpanova/

Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова, в Instagram поделилась снимком без макияжа. Как она заявила, пришло время изменить устоявшуюся тенденцию фильтров и обработок. Девушка решила запустить флешмоб «без мейка».

«Вот так обстоят дела на самом деле, дорогие мои», — заметила Милана Тюльпанова. При этом она передала эстафету некоторым своим подругам. Правда, как считает Тюльпанова, гарантировать продолжение эстафеты она не может, потому что вряд ли все подруги последуют ее примеру и покажут, как они выглядят на самом деле.

Отметим, что сейчас в жизни Миланы Тюльпановой началась белая полоса. Она смогла «отвоевать» сына у своего бывшего супруга Александра Кержакова. Правда, ради этого ей пришлось пройти семь кругов ада. Футболист наотрез отказывался отдавать сына, и дело в итоге дошло до суда, который Тюльпанова выиграла. Надо сказать, что даже после решения суда Кержаков какое-то время не отдавал Тюльпановой ребенка. Только когда она пригрозила прийти к нему домой с судебными приставами, дело сдвинулось с мертвой точки.

Кстати, не так давно Тюльпанова заявила, что собирается бороться за права всех женщин, кто попал в подобную ситуацию. Сейчас она уже оказывает помощь некоторым дамам.

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Александр КержаковМилана Тюльпановаснимок без макияжа

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Милана Тюльпанова поделилась снимком без макияжа
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