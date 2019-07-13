Максим Матвеев показал себя «располневшим»

В последние несколько месяцев Максим Матвеев не раз заставлял своих поклонников тревожиться за здоровье. Главным образом речь шла о том, что артист настолько исхудал, что приобрел даже болезненный вид. Хотя его поклонникам известно – Максим тщательно следит за своим питанием и здоровьем.

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Один из последних постов артиста наверняка поначалу, возможно, удивит его фанатов, а, может быть, и поволноваться заставит. Но только в первую секунду. А потом поклонники, конечно, улыбнутся, увидев преображенного Максима Матвеева с помощью специального фильтра. В небольшом видеоролике, которым звезда поделился в своем Instagram, и Максима, и его коллегу Владимира Машукова узнать можно с трудом: у каждого обрюзгшее лицо и массивный двойной подбородок. Такой внешний вид смешит не только подписчиков Матвеева, но и самих героев видео.

Комментаторы отмечают, что, как бы ни выглядели актеры, все равно они прекрасны.