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Лопырева пошутила о свадьбе с Басковым после чемпионата мира

Она сказала, что могла бы выйти замуж за певца при определенных условиях.

Лопырева пошутила о свадьбе с Басковым после чемпионата мира
Басков и Лопырева долгое время встречались/globallookpress.com

Модель Виктория Лопырева сказала, что во время чемпионата мира по футболу в России активно гулял слух, что если наша команды выйдет в финал, то она сыграет свадьбу с музыкантом Николаем Басковым. Но этого не случилось. Как известно, дружина Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала турнира.

Лопырева долгое время встречалась с Басковым/globallookpress.com

Лопырева пошутила, что действительно рассчитывала на свадьбу. Ответила она и на вопрос, престижно или нет выйти замуж за Николая Баскова. «Не оцениваю свадьбы и отношения с точки зрения престижа. Точно знаю, что было бы очень престижно, если бы наша сборная вышла в финал. А кто там женился или развелся, уже совсем другая история», — заявила модель.

Отметим, что во время мундиаля Виктория Лопырева была послом чемпионата мира в России. При этом известно, что в это время она была уже беременна от бизнесмена Игоря Булатова, с которым сейчас проживет в Америке. Полгода назад она родила от мужчины сына, которого назвали Марк Лионель.

Также Лопырева отметила, что всегда верила в сборную России по футболу. Она еще перед мировым первенством считала, что у команды есть неплохие шансы на успех. Ее раздражало, что ребят многие болельщики и фанаты не поддерживали, а подавляли, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Виктория ЛопыреваНиколай БасковНиколай Басков и Виктория ЛопыреваСтанислав ЧерчесовЧемпионат мира по футболу 2018

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Лопырева пошутила о свадьбе с Басковым после чемпионата мира
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