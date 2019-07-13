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Виторган в «хамоватой манере» рассказал о работе в выходной

А вот поклонники пришли в восторг от чувства юмора артиста.

Виторган в «хамоватой манере» рассказал о работе в выходной
Виторган все субботнее утро провел на съемочной площадке. Фото: ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

В последние дни имя Максима Виторгана появляется практически во всех СМИ, пишущих о жизни российских звезд. Поводом обратить внимание на актера стали разговоры о якобы имеющем место романе бывшего мужа Ксении Собчак и актрисы Нино Нинидзе, которая недавно рассталась с режиссером Кириллом Плетневым.

Главные герои новостей пока никак не комментируют сообщения в прессе, зато на своей странице в социальной сети Instagram Виторган поделился снимком со съемочной площадки, оставив ироничное и даже грубое пояснение.

«Вот, когда выкладываешь фото с морей-океанов, обязательно в комментах кто-нибудь напишет, мол, все отдыхаете — когда же работать?! И прямо чувствуешь, как человек этот сморкается на твое довольное фото. Метафорически сморкается. Хотя, может и буквально тоже. А вот, когда в середине июля выкладываешь фото с работы (да-да, какая это, к чертям, работа?! — как пишут представители шахтеров на Земле, но все же, с работы — уж какая есть), то вот в этот момент по просторам Родины разносятся томные стоны этих комментаторов — сморкальщиков, получающих метафорический (хотя, может и буквальный) оргазм от гармоничного устройства мира? Если да, то это фото в 7 утра субботы 13 июля для вас, дорогие! Что может быть лучше спонтанного утреннего секса? Пусть и метафорического. Хотя…», — пишет актер.

Подписчики по-разному отреагировали на пост звезды. Некоторые пришли в дичайший восторг по поводу остроумия звезды, другие – отметили, что «хамоватая манера» актера говорит о том, что он просто-напросто не любит людей.

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Тэги:

Кирилл ПлетневКсения СобчакМаксим ВиторганНино Нинидзеработасъемки

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Виторган в «хамоватой манере» рассказал о работе в выходной
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