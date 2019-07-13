НОВОСТИ

Галкин прилег на сцене ради поцелуев с Духовой и Проскуряковой

У юмориста в Дзинтири состоялся творческий вечер.

Галкин прилег на сцене ради поцелуев с Духовой и Проскуряковой
Галкин дал концерт в Юрмале/globallookpress.com

Юморист Максим Галкин, который сейчас вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми находится на отдыхе в Юрмале, был вынужден прилечь прямо на сцене, чтобы поцеловаться с женой Игоря Николаева Юлией Проскуряковой и руководителем шоу-балета «Тодес» Аллой Духовой. Отметим, что у популярного телеведущего состоялся творческий вечер в Дзинтири.

На опубликованной в Instagram Юлией Проскуряковой видеозаписи видно, что Галкин стоит на сцене, а весь зал ему аплодирует. Затем к юмористу со цветами устремляются Проскурякова и Духова. В этот момент Галкин, чтобы поцеловать своих близких подруг, прилег на сцене.

«Ну, как это быть в Юрмале и не побывать на концерте нашего друга семьи Максима Галкина. Спасибо за приглашение и за возможность подарить цветы! Потрясающий концерт, насмеялись от души. Твои преданные поклонники», — заявила супруга композитора Игоря Николаева.

Напомним, что Алла Пугачёва уже несколько недель находится с семьей на рижском взморье. Здесь они с Галкиным каждое лето снимают шикарный особняк в Дзинтири, это престижный район Юрмалы, который находится в 21 километре от столицы Латвии – Риги.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ДуховаАлла ПугачеваДзинтириМаксим ГалкинЮлия Проскурякова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Галкин прилег на сцене ради поцелуев с Духовой и Проскуряковой
Интересно?
Поделись с друзьями: