Галкин прилег на сцене ради поцелуев с Духовой и Проскуряковой

Юморист Максим Галкин, который сейчас вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми находится на отдыхе в Юрмале, был вынужден прилечь прямо на сцене, чтобы поцеловаться с женой Игоря Николаева Юлией Проскуряковой и руководителем шоу-балета «Тодес» Аллой Духовой. Отметим, что у популярного телеведущего состоялся творческий вечер в Дзинтири.

На опубликованной в Instagram Юлией Проскуряковой видеозаписи видно, что Галкин стоит на сцене, а весь зал ему аплодирует. Затем к юмористу со цветами устремляются Проскурякова и Духова. В этот момент Галкин, чтобы поцеловать своих близких подруг, прилег на сцене.

«Ну, как это быть в Юрмале и не побывать на концерте нашего друга семьи Максима Галкина. Спасибо за приглашение и за возможность подарить цветы! Потрясающий концерт, насмеялись от души. Твои преданные поклонники», — заявила супруга композитора Игоря Николаева.

Напомним, что Алла Пугачёва уже несколько недель находится с семьей на рижском взморье. Здесь они с Галкиным каждое лето снимают шикарный особняк в Дзинтири, это престижный район Юрмалы, который находится в 21 километре от столицы Латвии – Риги.