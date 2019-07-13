В Сети появился редкий кадр Пугачевой с зятем и внуками

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появилась фотография, на которой звезда находится в обществе своих самых близких людей. На редком кадре Примадонна рядом со своим мужем, телеведущим Максимом Галкиным. Также на снимке можно увидеть дочь исполнительницы Кристину Орбакайте. Здесь же ее супруг, бизнесмен Михаил Земцов.

Кроме того, на фотографии изображены двое внучат Аллы Пугачевой — Дени Байсаров и Никита Пресняков со своей супругой Аленой Красновой. Все большое семейство на фотографии улыбается. Судя по всему, они отмечают какой-то семейный праздник.

Отметим, что Алла Пугачева несколько раз выходила замуж. Счастье она обрела только с пятым супругом Максимом Галкиным. От этого союза в 2013 году на свет появились близнецы Гарри и Лиза. Известно, что Пугачева в прекрасных отношениях со всеми членами своей большой семьи.

Что касается Кристины Орбакайте, то ее сыновья Дени и Никита родились от предыдущих гражданских мужей. Сейчас певица и актриса счастлива с бизнесменом Земцовым. От этого брака на свет появилась дочь Клавдия.