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Успенская вспомнила травлю после защиты дочери Алсу

Певица призналась, что получила массу негативных комментариев.

Успенская вспомнила травлю после защиты дочери Алсу
Успенская оценила клип Ержана и Абрамовой/globallookpress.com

Певица Любовь Успенская в Instagram заявила, что получила массу негативных комментариев в свой адрес, потому что ее мнение относительно ситуации с дочерью Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети» многим не понравилось. Напомним, что тогда «легенда русского шансона» встала на защиту ребенка и заявила, что девочка достойна победы на проекте, который завершился скандалом.

Успенская опубликовала фрагмент видеоклипа, который не так давно создали Микелла Абрамова и Максим Ержан. Именно казахского подростка многие и видели победителем проекта «Голос. Дети». Она посоветовала всем оценить сложившуюся ситуацию и осознать насколько все промахнулись.

«Два потрясающих ребенка, которые оказались выше всего этого, создали замечательный дуэт! Мудрость родителей, в частности Алсу, и их детей, которые смогли достойно и благородно подчеркнуть своё мнение и положение относительно этой ситуации, достойна аплодисментов, как и замечательное, красивое творчество, родившееся в итоге», — заметила Любовь Успенская.

Напомним, что шестой сезон шоу «Голос. Дети» несколько месяцев назад завершился скандалом. Победу сначала присудили Микелле Абрамовой, но в обществе поднялась волна негодования. В итоге выяснилось, что за девочку был вброс голосов. Состоялся новый финал. Первое место досталось всем девятерым финалистам. Они получили по миллиону рублей и возможность записать песню.

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Тэги:

АлсуЛюбовь УспенскаяМаксим ЕржанМикелла АбрамоваПроект "Голос. Дети"

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Успенская вспомнила травлю после защиты дочери Алсу
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