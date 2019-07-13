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Басков впервые после смерти отца вышел в свет

Певец принял участие в фестивале «Белые ночи».

Басков впервые после смерти отца вышел в свет
Николай басков принял участие в фестивале "белые ночи". Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Семейная трагедия, обрушившаяся на певца Николая Баскова, надолго выбила артиста из колеи. 1 июля у него умер отец и Николай пропал из медийного пространства. В тяжелую для артиста минуту свои слова поддержки и соболезнований высказали многие звезды российского шоу-бизнеса. Не осталась в стороне и бывшая подруга певца Виктория Лопырева.

Накануне Николай Басков впервые после трагедии вышел в свет. Он стал участников фестиваля «Белые ночи», который состоялся в Санкт-Петербурге. Там вместе с Еленой Север он презентовал новую композицию «Сердце на сердце». Музыку новой песни написала Виктория Кохана, слова – Михаил Гуцериев. Об этом артист рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Поклонники звезды «на ура» приняли новую. Композицию, отмечая, что она очень подходит Николаю. А вот время, в которое будет транслироваться концерт, вызвало некоторое недоумение в комментаторов. Они считают, что подобные программы не стоит показывать так поздно, когда почти все уже спят.

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Басков впервые после смерти отца вышел в свет
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