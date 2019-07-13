Хлебникова попросила отделять зерна от плевел в истории с ее алкоголизмом

Певица Марина Хлебникова в Instagram заявила, что Интернет наполняется горами мусора о ее личной жизни. По ее словам, многие издания развернули настоящую травлю популярной в девяностых годах исполнительницы.

«Я дала интервью действительно уважаемому мной изданию «Караван Историй» чтобы не оставлять за собой лишних вопросов. Прочитайте мою историю, которую я прожила сама, и вместе с вами мы сможем «отделить зёрна от плевел»», — заявила Марина Хлебникова.

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Напомним, что травля звезды началась после появления яркой исполнительницы в студии программы, которую ведет популярный телеведущий Андрей Малахов. Она пришла в эфир, чтобы поддержать продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. В итоге сама Хлебникова и стала предметом активных обсуждений на программе.

К примеру, шоумен Рустам Солнцев прямо во время эфира заявил, что звезда девяностых изменилась до неузнаваемости. Он посчитал, что она стала сильно выпивать. Чуть позже о том, что певице нужна экстренная помощь заявила телеведущая Дана Борисова, которая и сама не понаслышке знает, что такое алкогольная зависимость. Между тем Хлебникова объяснила свой не очень хороший вид тем, что не так давно похоронила любимого мужчину. Она так до сих пор не может отправиться после его смерти. Проблемы с алкоголем в своей жизни она исключила.