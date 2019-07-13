НОВОСТИ

Хлебникова попросила отделять зерна от плевел в истории с ее алкоголизмом

По ее словам, Интернет наполняется горами мусора о ее личной жизни.

Хлебникова попросила отделять зерна от плевел в истории с ее алкоголизмом
Хлебникова высказалась по поводу слухов о ее алкоголизме/globallookpress.com

Певица Марина Хлебникова в Instagram заявила, что Интернет наполняется горами мусора о ее личной жизни. По ее словам, многие издания развернули настоящую травлю популярной в девяностых годах исполнительницы.

«Я дала интервью действительно уважаемому мной изданию «Караван Историй» чтобы не оставлять за собой лишних вопросов. Прочитайте мою историю, которую я прожила сама, и вместе с вами мы сможем «отделить зёрна от плевел»», — заявила Марина Хлебникова.

Напомним, что травля звезды началась после появления яркой исполнительницы в студии программы, которую ведет популярный телеведущий Андрей Малахов. Она пришла в эфир, чтобы поддержать продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. В итоге сама Хлебникова и стала предметом активных обсуждений на программе.

К примеру, шоумен Рустам Солнцев прямо во время эфира заявил, что звезда девяностых изменилась до неузнаваемости. Он посчитал, что она стала сильно выпивать. Чуть позже о том, что певице нужна экстренная помощь заявила телеведущая Дана Борисова, которая и сама не понаслышке знает, что такое алкогольная зависимость. Между тем Хлебникова объяснила свой не очень хороший вид тем, что не так давно похоронила любимого мужчину. Она так до сих пор не может отправиться после его смерти. Проблемы с алкоголем в своей жизни она исключила.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей МалаховБари АлибасовДана БорисоваМарина ХлебниковаРустам Солнцев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хлебникова попросила отделять зерна от плевел в истории с ее алкоголизмом
Интересно?
Поделись с друзьями: