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Второй пошел: украинский журналист нецензурно обратился к Путину

Таким способом Артем Овиденко анонсировал телемост между каналами «Рустави 2» и 24-м каналом.

Второй пошел: украинский журналист нецензурно обратился к Путину
Украинский журналист анонсировал телемост между Киевом и Тбилиси. фото: facebook.com

Видимо сомнительной «славы» Георгия Габунии захотелось украинскому ведущему 24-го канала Артему Овдиенко, который повторил «подвиг» своего грузинского коллеги, и в нецензурной форме высказался в адрес Владимира Путина.

Правда, сделал он это, во-первых, уныло, во-вторых, без размаха. Потому видео, хоть и записанное в студии, он выложил только на своей странице в Facebook. Повод выходки – анонс телемоста, который собрались провести грузинская «Рустави 2» и, собственно, 24-й канал. Кроме всего прочего, Одвиенко посоветовал посмотреть программу и россиянам, которые, по его мнению должны «получить талон в ФСБ на двухчасовой интернет», а в РПЦ- справку о «надежности духовных скреп».

Новое скандальное видео уже прокомментировала Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, назвав его «фрик-шоу».

Кстати, издание «Московский комсомолец» обращает внимание на то, что этот украинский телеканал принадлежит мэру Львова Андрею Садовому. Он — лидер партии «Самопомощь» и стремится всеми способами лишний раз «засветиться» перед выборами в Верховную Раду.

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Тэги:

Владимир ПутинГеоргий ГабунияГрузияоскорблениятелеканалУкраина

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Второй пошел: украинский журналист нецензурно обратился к Путину
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