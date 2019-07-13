Второй пошел: украинский журналист нецензурно обратился к Путину

Видимо сомнительной «славы» Георгия Габунии захотелось украинскому ведущему 24-го канала Артему Овдиенко, который повторил «подвиг» своего грузинского коллеги, и в нецензурной форме высказался в адрес Владимира Путина.
Правда, сделал он это, во-первых, уныло, во-вторых, без размаха. Потому видео, хоть и записанное в студии, он выложил только на своей странице в Facebook. Повод выходки – анонс телемоста, который собрались провести грузинская «Рустави 2» и, собственно, 24-й канал. Кроме всего прочего, Одвиенко посоветовал посмотреть программу и россиянам, которые, по его мнению должны «получить талон в ФСБ на двухчасовой интернет», а в РПЦ- справку о «надежности духовных скреп».
Новое скандальное видео уже прокомментировала Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, назвав его «фрик-шоу».
Кстати, издание «Московский комсомолец» обращает внимание на то, что этот украинский телеканал принадлежит мэру Львова Андрею Садовому. Он — лидер партии «Самопомощь» и стремится всеми способами лишний раз «засветиться» перед выборами в Верховную Раду.