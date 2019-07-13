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Валерий Леонтьев дал последний концерт в карьере

70-летний артист выступил на «Славянском базаре» в Витебске.

Валерий Леонтьев дал последний концерт в карьере
В последний раз Валерий Леонтьев вышел на сцену в Витебске на "Славянском базаре". ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Одногодка Аллы Пугачевой и не менее легендарный, чем Примадонна, советский и российский певец Валерий Леонтьев, несколько месяцев назад отметил свое 70-летие. Однако, в отличие от своей коллеги, которая на сцену выходит крайне редко, артист активно гастролировал и был рад приехать туда, где его ждут и любят.

Но так было до последнего времени – уже тогда, после своего юбилея Валерий Леонтьев весьма не двусмысленно дал понять – его юбилейный тур станет последним в долгой творческой карьере. А накануне, в Витебске на фестивале «Славянский базар» звезда в последний раз вышел на сцену.

«Дельтоплан», «Казанова», «Кабаре», «Орел», «Пловец» — все эти песни публика встречала почти стоя и бесконечно аплодируя. У сцены стали собираться поклонницы с цветами, но охрана не подпускала к звезде.

«Столько энергии у Леонтьева! Возраст как у моих родителей, а как зажигает на сцене», — приводит слова поклонниц из зала издание кр.ru.

Последней композицией шоу стал «Занавес», которую артист исполнил с таким надрывом, что публика встала. Когда же концерт подошел к концу, артист, прощаясь, произнес:

«Надо намекнуть… Ты меня не забывай, — и запел свой очередной хит.

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Валерий Леонтьевмузыкальная карьерапевецпоследний концертфестиваль "Славянский базар"

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Валерий Леонтьев дал последний концерт в карьере
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