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«Думаю о здоровье»: Пугачева продолжает восхищать своих фанатов

Поклонники снова признались в любви к певице.

«Думаю о здоровье»: Пугачева продолжает восхищать своих фанатов
Фанаты Аллы Пугачевой признались певице в любви. Фото: страница Аллы Пугачевой в Instagram

Какие бы тучи не сгущались над Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой, в каких скандалах не звучало бы имя звезды, зрительная любовь к ней и ее творчеству остается незыблемой. Напротив, чем больнее стараются задеть критики артистку, тем, кажется, выше ценят Пугачеву ее фанаты.

Накануне в одном из фанатских акаунтов звезды в социальной сети Instagram появилась публикация, в которой под архивным снимком певицы модераторы припомнили одно из высказываний Аллы Борисовны:

«Раньше я была очень ранимой. Для того чтобы защитить себя, я надела броню образа неприступной и агрессивной, отвечающей на выпады. Какое-то время мне это помогало. Но это не помогает здоровью. Теперь я просто больше думаю о здоровье. Я только констатирую факт: человек на неправильном пути. Если человек талантлив, его можно постараться наставить на путь истинный. Если бездарен — пусть идет, куда ему вздумается. Бесполезно разговаривать с вопиющей бездарностью».

Многие подписчики на эту страницу, тем не менее, обращаются напрямую к звезде. Они желают Примадонне и ее семье здоровья и вдохновения, удачи и любви. Многие признаются, что всегда стараются прислушиваться к советам своего кумира, поскольку считают ее слова мудрыми и точными.

«Ваши детки — источник счастья, а значит и здоровья! Самые добрые пожелания, безграничная благодарность за Ваш талант!», — пишет одна из комментаторов. ⠀

«Алла Борисовна, у вас очень красивая душа. Мы это слышим в вашем творчестве. Счастья вам, дорогая!!!» — отмечает фанатка.

«Не обращайте внимания на злословия этих несчастных людей. У них нет радости в жизни. Вот они и бесятся. Берегите здоровье ради этих чудесных деток. Дай Бог Вам сил!» — советует поклонница.

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«Думаю о здоровье»: Пугачева продолжает восхищать своих фанатов
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