На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

А родители Георгия Габунии почти не выходят на улицу и отгородились от людей.

После скандального эфира грузинского телеканала «Рустави 2», когда журналист Георгий Габуния в прямом эфире оскорбительно, матом высказался в адрес российского президента, руководство нашей страны решило, что не стоит реагировать на эти выходки. Власти отказались по закону преследовать ведущего и никаких санкций за этим не последовало.

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Зато в Грузии страсти все еще накалены. Накануне на доме, где когда-то жил сам Габуния, а в настоящее время живут его родители, появилась табличка, какие устанавливают в память об известных и уважаемых людях. Вот только в посвященной журналисту табличке авторы никакого уважения к нему не проявили.

«В этом доме гнездиться злой петушара Георгий», — гласит надпись.

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Как отмечает кр.ru, Габуния единственный в Грузии журналист, который ходит с охраной, ведь подобная оскорбительная выхода – далеко не первая в карьере скандальной телезвезды. Потому и митинги против него – дело тоже вполне привычное.

Кстати, по информации издания, от такого позора родители Габунии совсем отгородились от внешнего мира. Практически ни с кем не общаются и стараются не появляться на улице.