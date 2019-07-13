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«Буду порхать!»: Ольга Бузова проигнорировала советы врачей

Певица отправилась на очередное выступление.

«Буду порхать!»: Ольга Бузова проигнорировала советы врачей
Несмотря на советы врачей, Бузова улетела на гастроли. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

В жизни Ольги Бузовой все сумбурно, динамично и насыщенно. Кажется, если поклонники хотя бы сутки не будут заходить на ее страницу в социальной сети Instagram, они могут пропустить множество событий в жизни звезды.

Посты сменяю друг друга с высокой скоростью: об отношении к бывшему мужу Тарасову, наращенные волосы, Париж, реклама стиральных машин. Только накануне певица и телеведущая рассказывала о предстоящем участии в шоу «Форт Боярд», как сразу появилось сообщение о том, что Ольга во время съемок травмировала ногу.
Но и эта публикация недолго значилась последней.

«Когда врач сказал: три дня покоя, а я не могу. Полвечера в кадре, а ночью — движение – жизнь. Не переживайте за ножку, сегодня уже лучше! А сцена вообще меня лечит, поэтому завтра в Яровом буду порхать», — пообещала звезда.

И уже следующий пост поясняет, ради чего артистка все-таки проигнорировала советы врачей. Оказывается, в курортном городке Яровое в Алтайском крае, где примет участие в традиционном фестивале. Певица ждет на свое выступление своих поклонников.

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гастролиДмитрий ТарасовОльга БузоваОльга Бузова последние новостипевицатравма ноги

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«Буду порхать!»: Ольга Бузова проигнорировала советы врачей
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