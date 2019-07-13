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В препаратах Алибасова нашли лекарство, назначаемое при болезни Альцгеймера

Недавно продюсер показал список медикаментов, которые ему прописали врачи.

В препаратах Алибасова нашли лекарство, назначаемое при болезни Альцгеймера
Бари Алибасов обнародовал все назначенные препараты после обвинений в инсценировке отравления. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Внимательные читатели наверняка помнят скандальный эфир шоу «На самом деле», где Бари Алибасова на всю страну обвинили в инсценировке отравления «Кротом». После этого, как известно, продюсер выложил на всеобщее обсуждение список препаратов, назначенных ему при выписке врачами.

Расписание приема лекарств Бари Алибасовым
Расписание приема лекарств Бари Алибасовым. Фото: Instagram

Большинство из них, действительно, назначаются при лечении пищеварительной системы (омез, фосфалюгель, ребагит). Но одно лекарство из этой череды выбивается. Это Акатинол Мемантин, который, по словам врача-невролога Юрия Андрусова, назначается при болезни Альцгеймера и деменции (слабоумии). Они характеризуются снижением интеллекта, функций памяти, потерей ориентации во времени и пространстве. Если состояние больного уже запущено – он не узнает близких, не понимает, где находится и, в целом, неадекватен: может с утюга «позвонить», ну, или «Крота» выпить, например.

Юрий Андрусов напоминает – болезнь Альцгеймера неизлечима, потому мемантин всего лишь улучшает интеллектуальные функции при отмирании нервных клеток головного мозга. Понять, что человек болен со стороны, невозможно. Точный диагноз может дать только специальное обследование.

Как отмечает доктор, этот препарат могут назначать после медикаментозного сна, после долгой комы, при условии, что функции дыхания и кровообращения пациента поддерживались искусственно. Однако, в случае с Бари Алибасовым это исключено – дышал он сам, пишет кр.ru.

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В препаратах Алибасова нашли лекарство, назначаемое при болезни Альцгеймера
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