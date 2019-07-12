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Директор прооперированного Шатунова рассказал о его состоянии

Аркадий Кудряшов опроверг информацию о второй операции, которую якобы сделали певцу.

Директор прооперированного Шатунова рассказал о его состоянии
Юрий Шатунов. фото: eastnews.ru

В июне Юрию Шатунову понадобилась помощь врачей перед концертом в Новороссийске. Тогда врачам удалось быстро помочь артисту, так как у него просто разболелся зуб. Мужчина смог выступить и порадовать поклонников своими хитами. Однако неделю назад 45-летний певец снова был экстренно доставлен в больницу в Москве. На этот раз ситуация оказалась серьезнее. Звезда 90-х сильно простудился и у него произошло воспаление левой гайморовой пазухи.

В срочном порядке Юрия прооперировали. Вскоре продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, как прошла операция и заверил, что ситуация взяла под контроль министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Сначала он заверил, что все прошло хорошо, не считая небольшого скачка давления, а потом заявил, что артисту сделают еще одну операцию. Якобы Шатунову нужно удалить зуб, так как воспалился нервный канал. Все это обеспокоило общественность, которая еще не пришла в себя после внезапной смерти Юлии Началовой.

Портал Teleprogramma.pro связался с директором артистка Аркадием Кудряшовым, чтобы узнать, так ли дела обстоят на самом деле. Он признался, что о второй операции впервые слышит. Мужчина уверен, что слухи распространила желтая пресса, а Разин их подхватил. Кудряшов напомнил, что Шатунов не работает с продюсером «Ласкового мая» уже 27 лет. Он также подчеркнул, что министр здравоохранения никак не причастна к госпитализации Юрия. Директор звезды считает, что Разин или сам это придумал ради пиара, или поверил недостоверным источникам.

«Его можно понять. Он стал блогером, подсел на эту иглу. Что он ни напишет — все это публикуют. Ему это нравится», — поделился Кудряшов. Он отметил, что в отличие от Бари Алибасова, который пропиарился на спланированном отравлении, Шатунов не ищет такой славы и не пытается нажиться на проблемах со здоровьем.

«Ему делают промывания, уколы, он получает необходимый в таких случаях уход. Обычно после операции должна пройти как минимум неделя, и уже известно, что на следующей неделе его выпишут из больницы», — рассказал директор артиста.

Ко всему прочему, таролог Марианна Абравитова, считает, что Юрий будет долгожителем, если в будущем будет тщательно следить за здоровьем.

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Директор прооперированного Шатунова рассказал о его состоянии
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