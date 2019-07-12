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Сябитова пострадала во время съемок шоу «Форт Боярд»

57-летняя сваха заявила, что ничего не боится, и назвала свою команду «детским садом».

Сябитова пострадала во время съемок шоу «Форт Боярд»
Роза Сябитова. Фото: globallookpress

Перезапуск известной передачи «Форд Боярд» привлек множество звезд отечественного шоу-бизнеса. Среди них оказалась Роза Сябитова, которая давно хотела рискнуть в подобной программе. Телеведущая призналась, что жить не может без адреналина, но в 57 лет не перенапрягается. Сваха мечтала оказаться в «Форте Боярд» и «Последнем герое». Одно из желаний исполнилось.

«У меня нет фобий, поэтому для меня эта телеигра — не преодоление страхов. Она как последняя гастроль: блеснуть всем, вытащить все до капельки. Мне хотелось бы показать мощь зрелой женщины, а то у меня в команде один детский сад. Пусть учатся у профессионалов!» — рассказала Роза Сябитова порталу «СтарХит».

Команда оказалась гораздо моложе ведущей: 30-летняя Мария Погребняк, 33-летний Роман Маякин и 26-летний Николай Соболев. Сябитова надеялась на экстремальное задание, но в итоге пострадала во время съемок. Сваха упала с помоста в воду и ударилась боком. Пришлось вызвать доктора.

Здоровью Розе Сябитовой ничего не угрожает. Однако телеведущая осталась недовольна, что на опасное задание послали её, а не молодых членов коллектива.

Новый «Форд Боярд» зрители увидят осенью. Ведущим выбрали Сергея Шнурова. Участниками оказались Ольга Бузова, Анна Хилькевич, Эвелина Бледанс, Митя Фомин, Анна Седокова, Михаил Шац, Виктория Боня и многие другие.

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Сябитова пострадала во время съемок шоу «Форт Боярд»
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