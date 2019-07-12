Трамп стал автором фейка о смерти Шварценеггера и получил от него ответ

Дональд Трамп является одним из самых ярых противников фейковых новостей. В январе он даже умудрился составить рейтинг изданий, которые больше всего грешили подобными публикациями.
Однако, как выяснилось, президент США и сам не святой. В Twitter появилось сообщение журналиста Хантера Уокера из Белого дома, куда его пригласили на мероприятие.
Во время беседы с прессой лидер страны заявил о том, что актер и экс-губернатор штата Калифорнии Арнольд Шварценеггер скончался.
«Арнольд Шварценеггер… Знаете, что? Он умер… Я был там», — процитировал Трампа журналист, добавив, что на самом деле актер жив.
«Терминатор всех времен и народов» в пятницу, 12 июля отреагировал на весть о своей «смерти».
«Я все еще тут. Хотите, сравним наши налоговые декларации?» — обратился к президенту.
I’m still here. Want to compare tax returns, @realDonaldTrump? https://t.co/lMQHsE1bQK
— Arnold (@Schwarzenegger) 11 июля 2019 г.
Позже в своем посту журналист добавил, что высказывание Трампа следует воспринимать в контексте. Лидер страны рассказывал о реалити-шоу The Apprentice («Ученик»), которое шло с 2004 по 2017 годы и продюсером которого выступал он сам.
Арни позвали туда на роль ведущего, но тот ответил отказом, причиной которого стали низкие рейтинги шоу.
Пользователи Сети, хоть и отметили, что фразу действительно стоило бы привести в контексте, все же не упустили случая поупражняться в остроумии.
Один из них опубликовал знаменитый кадр из «Терминатора 2», когда герой Арни погружается в плавящийся металл.
«Трамп смахнул суровую мужскую слезу, когда президента Шварценеггера погружали в расплавленную сталь, с поднятым в салюте пальцем», — пошутил один.
«Трамп думает, что Арнольд Шварценеггер терминатор, который расплавился на фабрике по производству стали», «Постойте, Дональд Трамп убил терминатора?», — продолжают резвиться подписчики, выкладывая фотожабы.
— Honest Abe (@STLcommentator) 11 июля 2019 г.
— Mark (@XcaliburX) 11 июля 2019 г.
Yes arnie 😆😆😆 pic.twitter.com/17ukG13KqT
— ⎊ (@_jennifer1878) 11 июля 2019 г.
When #Trump loses on #November32020, you should send him this GIF: pic.twitter.com/DeCXryd8aq
— Turn Tennessee Blue (@TurnTNBlue) 12 июля 2019 г.
your Tweet was quoted in an article by @people https://t.co/FkSPcj6TO6
— Recite Social (@ReciteSocial) 12 июля 2019 г.