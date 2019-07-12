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Трамп стал автором фейка о смерти Шварценеггера и получил от него ответ

Сообщение о странном заявлении президента США опубликовал в Twitter журналист Хантер Уокер, который был приглашен на мероприятие в Белый дом.

Трамп стал автором фейка о смерти Шварценеггера и получил от него ответ
Арнольд Шварценеггер отреагировал на сообщение о своей смерти. Фото: Global Look Press

Дональд Трамп является одним из самых ярых противников фейковых новостей. В январе он даже умудрился составить рейтинг изданий, которые больше всего грешили подобными публикациями.

Однако, как выяснилось, президент США и сам не святой. В Twitter появилось сообщение журналиста Хантера Уокера из Белого дома, куда его пригласили на мероприятие.

Во время беседы с прессой лидер страны заявил о том, что актер и экс-губернатор штата Калифорнии Арнольд Шварценеггер скончался.

«Арнольд Шварценеггер… Знаете, что? Он умер… Я был там», — процитировал Трампа журналист, добавив, что на самом деле актер жив.

«Терминатор всех времен и народов» в пятницу, 12 июля отреагировал на весть о своей «смерти».

«Я все еще тут. Хотите, сравним наши налоговые декларации?» — обратился к президенту.

Позже в своем посту журналист добавил, что высказывание Трампа следует воспринимать в контексте. Лидер страны рассказывал о реалити-шоу The Apprentice («Ученик»), которое шло с 2004 по 2017 годы и продюсером которого выступал он сам.

Арни позвали туда на роль ведущего, но тот ответил отказом, причиной которого стали низкие рейтинги шоу.

Пользователи Сети, хоть и отметили, что фразу действительно стоило бы привести в контексте, все же не упустили случая поупражняться в остроумии.

Один из них опубликовал знаменитый кадр из «Терминатора 2», когда герой Арни погружается в плавящийся металл.

«Трамп смахнул суровую мужскую слезу, когда президента Шварценеггера погружали в расплавленную сталь, с поднятым в салюте пальцем», — пошутил один.

«Трамп думает, что Арнольд Шварценеггер терминатор, который расплавился на фабрике по производству стали», «Постойте, Дональд Трамп убил терминатора?», — продолжают резвиться подписчики, выкладывая фотожабы.

 

 

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Трамп стал автором фейка о смерти Шварценеггера и получил от него ответ
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