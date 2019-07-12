Грязный свитшот принцессы Дианы ушел с торгов за 53,5 тысяч долларов

Предмет одежды выставила на аукцион бывшей тренер погибшей принцессы. Все вырученные средства пойдут на помощь семье в Малави.

Свитшот принцессы Дианы, в котором она занималась спортом, был выставлен на торги RR Auction и ушел с молотка за 53,5 тысяч долларов.

В сообщении уточняется, что толстовка никогда не стиралась и ее купил участник аукциона из Калифорнии, пожелавший остаться неизвестным.

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Серую кенгуруху с принтом Fly Atlantic, на торги выставила личный тренер леди Ди Дженни Риветт. В свое время спортивный свитер принцессе подарил бизнес-магнат сэр Ричард Брэнсон. После Диана отдала ее Риветт.

К лоту прилагались две записки. В одной из них говорится, что свитшот никогда никто не стирал и выражается благодарность покупателю, который приобрел самый известный свитер из всех, которые были у принцессы.

Вторая записка, написанная рукой самой августейшей особы, адресована ее тренеру:«Дорогой Дженни, с любовью, Диана».

Риввет рассказала, что решила выставить толстовку на аукцион, чтобы выручить деньги на помощь одной из африканских семей в Малави. Женщина убеждена, что принцесса одобрила бы ее поступок и была бы счастлива, пишет Express.