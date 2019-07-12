Принцы Уильям и Гарри пригласили на поло российскую бизнесвумен

Российская бизнесвумен Юлия Энхель побывала на благотворительном турнире по конному поло King Power, который британская королевская семья регулярно устраивает в Лондоне. Приглашение на мероприятие девушке пришло лично от принца Уильям и принца Гарри.

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Юлия попала на игру не случайно. Корпорация Enhel Group, президентом которой она является, стала официальным партнером королевского турнира. Бизнес-леди лично пообщалась с монаршими особами, которые принимали участие в состязании, и поблагодарила внуков Елизаветы II за теплый прием.

«Хочется выразить огромную благодарность принцу Гарри, герцогу Сассекскому, и принцу Уильяму, герцогу Кембриджскому, за приглашение на такое невероятное мероприятие!» – отметила Энхель.

Турнир по поло – не единственное мероприятие британской короны, партнером которого становится корпорация Enhel Group. Известно, что принцы и их супруги активно пропагандируют здоровый образ жизни, а компания Энхель создает инновационные программы оздоровления организма и сохранения молодости, сочетая европейские и японские методики. Сама Юлия — известный эксперт по красоте и здоровью.