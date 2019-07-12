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Ирина Безрукова отказалась от фастфуда и практикует голодание

Актриса раскрыла детали своей диеты.

Ирина Безрукова отказалась от фастфуда и практикует голодание
Ирина Безрукова. Фото: globallookpress.com

Актриса и телеведущая Ирина Безрукова по праву считается, одной из самых эффектных женщин российской сцены. И в 54 года звезда сохраняет отличную физическую форму и цветущую внешность.

В собственной колонке на портале Teleprogramma.pro артистка решила поделиться с читателями секретами своей, кажется, вечной молодости. Она отметила, что с определенного за эффектной внешностью женщины стоит большой труд и самодисциплина. Помимо ухода за лицом и телом, Безрукова тщательно следит за своим питанием.

Актриса полностью исключила из рациона пакетированные соки, лимонады и молоко. Иногда она позволяет себе выпить чашечку чая или кофе, а вместо коровьего молока использует миндальное или соевое. Ведущая отказалась от фастфуда, жареной пищи и сдобной выпечки. Также она придерживается раздельного питания, стараясь не сочетать белки и углеводы. Фрукты и ягоды Безрукова порекомендовала не есть после шести часов вечера, а на ужин ограничиться салатом, мясным или рыбным блюдом.

Ирина рассказала, что один или два раза в месяц практикует интервальное голодание. По ее словам, такой режим дается ей очень легко. Просто нужно рано поужинать, а вместо завтрака выпить постепенно около литра воды.

«Вы как раз проголодаете эти 12-14 часов. Обедать можно в обычное для вас время», – пишет Ирина Безрукова.

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актрисаголоданиедиетаИрина Безруковасекреты похудения

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Ирина Безрукова отказалась от фастфуда и практикует голодание
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