Ирина Безрукова отказалась от фастфуда и практикует голодание

Актриса и телеведущая Ирина Безрукова по праву считается, одной из самых эффектных женщин российской сцены. И в 54 года звезда сохраняет отличную физическую форму и цветущую внешность.

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В собственной колонке на портале Teleprogramma.pro артистка решила поделиться с читателями секретами своей, кажется, вечной молодости. Она отметила, что с определенного за эффектной внешностью женщины стоит большой труд и самодисциплина. Помимо ухода за лицом и телом, Безрукова тщательно следит за своим питанием.

Актриса полностью исключила из рациона пакетированные соки, лимонады и молоко. Иногда она позволяет себе выпить чашечку чая или кофе, а вместо коровьего молока использует миндальное или соевое. Ведущая отказалась от фастфуда, жареной пищи и сдобной выпечки. Также она придерживается раздельного питания, стараясь не сочетать белки и углеводы. Фрукты и ягоды Безрукова порекомендовала не есть после шести часов вечера, а на ужин ограничиться салатом, мясным или рыбным блюдом.

Ирина рассказала, что один или два раза в месяц практикует интервальное голодание. По ее словам, такой режим дается ей очень легко. Просто нужно рано поужинать, а вместо завтрака выпить постепенно около литра воды.