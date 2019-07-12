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Бузова вспомнила о своих чувствах к Тарасову

Судя по всему, телеведущая никак не может забыть бывшего супруга.

Бузова вспомнила о своих чувствах к Тарасову
Ольга Бузова / Global look press

Телеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов были одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Однако их счастье было недолгим.

В конце июня 2012 года Бузова и Тарасова поженились, а уже 30 декабря 2016 года развелись. Как выяснилось, в жизни футболиста появилась другая девушка, его нынешняя жена — Анастасия Костенко. Сейчас пара воспитывает годовалую дочь Милану.

Что касается Бузовой, то она очень тяжело переживала расставание с супругом. Судя по всему, ведущая «Дома-2» до сих пор не может оправиться от разрыва с Тарасовым, хотя прошло больше двух лет.

Бузова отвечает на вопросы
Бузова отвечает на вопросы / www.instagram.com/buzova86/

На своей странице в Instagram, в разделе Stories, Бузова внезапно разоткровенничалась с подписчиками. Так, певица призналась, что она до конца старалась сохранить отношения и даже пришла в суд не разводиться, а мириться. Однако тогда она еще не знала, что в жизни Дмитрия есть другая женщина. Ольга отметила, что она еще год после развода не могла понять, что же произошло.

Бузова не может забыть Тарасова
Бузова не может забыть Тарасова / www.instagram.com/buzova86/

Также телеведущая не стала скрывать, что очень сильно любила мужа и после расставания с ним больше не испытывала подобных чувств к мужчинам.

Напомним, что сейчас Ольга Бузова находится на съемках телепроекта «Форт Боярд». Звезда российских телеэкранов уже пожаловалась на травму, которую она получила во время испытаний.

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Бузова вспомнила о своих чувствах к Тарасову
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