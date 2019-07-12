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Лариса Гузеева за неделю похудела на пять килограммов

Телеведущая прошла курс «Очищение и омоложение организма».

Лариса Гузеева за неделю похудела на пять килограммов
Лариса Гузеева серьезно похудела/globallookpress.com

Популярная телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева смогла за неделю похудеть сразу на пять килограммов. Звезда прошла курс «Очищение и омоложение организма» в одной из клиник, который и дал такой прекрасный результат. Как рассказали в учреждении, куда обратилась за помощью телеведущая, страдающая лишним весом, в курс входят наблюдение и консультация врачей, анализ крови, детокс-диета, оздоровительные процедуры — лечебные ванны, подводный душ, озонотерапия, лимфодренажный массаж лица.

Гузеева серьезно похудела/globallookpress.com

По словам специалистов, Гузеева осталась в полном восторге от процедур. Дело в том, что ранее женщина пробовала худеть, сидела на различных диетах, однако срывалась и лишний вес снова давал о себе знать. При этом известно, что за неделю Гузеева заплатила порядка 50 тысяч рублей.

Как рассказала диетолог Наталья Егоренкова, которая как раз плотно в течение последней недели работала с телеведущей, Гузеева оказалась прекрасной женщиной. У нее великолепное чувство юмора. Звезда без проблем может даже посмеяться над собой. Ведущая придерживалась всех рекомендаций и четко следовала каждому совету специалистов.

Ранее Гузеева рассказывала, что совершала одну и ту же ошибку, когда садилась на диету – она голодала. По ее признанию, она сбрасывала лишние килограммы, но потом они быстро возвращались. Добавим, что сейчас телезвезда путешествует по Италии вместе со своей невесткой Анной, сообщает «СтарХит».

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диета звездЛариса Гузеевалишний веспрограмма "Давай поженимся"

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Лариса Гузеева за неделю похудела на пять килограммов
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