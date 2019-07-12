НОВОСТИ

В Сети появился редкий снимок дочери Орбакайте с дедом

Миколас Орбакас не забывает о своей внучке.

В Сети появился редкий снимок дочери Орбакайте с дедом
Кристина Орбакайте поддерживает отношения с отцом/globallookpress.com

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появился редкий снимок, на котором можно увидеть первого мужа певицы — циркового артиста Миколаса Орбакаса — и его внучки Клавдии Земцовой. Это дочь Кристины Орбакайте. Судя по всему, дед не забывает о своей внучке и навещает ее. Поддерживает хорошие отношения с мужчиной и дочь Примадонны.

Напомним, что Миколас Орбакас был женат на Алле Пугачевой с 1969 по 1973 год. От этого брака родилась Кристина Орбакайте в 1971 году. Любопытно, что когда Пугачева была замужем за Орбакасом, то официально носила фамилию Орбакене, но на сцену выходила под своей девичьей фамилией.

После расставания с Орбакасом Алла Пугачёва еще несколько раз неудачно выходила замуж. Лишь в пятом браке с юмористом и телеведущим Максимом Галкиным она обрела настоящее счастье. В 2013 году эти отношения привели к рождению двойни – Лизы и Гарри Галкиных.

Добавим, что сейчас все семейство отдыхает в латвийской Юрмале. Там каждый год звезды снимают шикарный особняк на лето. Алле Пугачевой очень нравится местный климат, поэтому она предпочитает проводить время на рижском взморье.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваКлавдия ЗемцоваКристина ОрбакайтеМиколас Орбакас

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети появился редкий снимок дочери Орбакайте с дедом
Интересно?
Поделись с друзьями: