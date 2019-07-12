В Сети появился редкий снимок дочери Орбакайте с дедом

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появился редкий снимок, на котором можно увидеть первого мужа певицы — циркового артиста Миколаса Орбакаса — и его внучки Клавдии Земцовой. Это дочь Кристины Орбакайте. Судя по всему, дед не забывает о своей внучке и навещает ее. Поддерживает хорошие отношения с мужчиной и дочь Примадонны.

Напомним, что Миколас Орбакас был женат на Алле Пугачевой с 1969 по 1973 год. От этого брака родилась Кристина Орбакайте в 1971 году. Любопытно, что когда Пугачева была замужем за Орбакасом, то официально носила фамилию Орбакене, но на сцену выходила под своей девичьей фамилией.

После расставания с Орбакасом Алла Пугачёва еще несколько раз неудачно выходила замуж. Лишь в пятом браке с юмористом и телеведущим Максимом Галкиным она обрела настоящее счастье. В 2013 году эти отношения привели к рождению двойни – Лизы и Гарри Галкиных.

Добавим, что сейчас все семейство отдыхает в латвийской Юрмале. Там каждый год звезды снимают шикарный особняк на лето. Алле Пугачевой очень нравится местный климат, поэтому она предпочитает проводить время на рижском взморье.