Звездный стиль

Юлианна Караулова неожиданно стала роковой брюнеткой

Певица-блондинка поэкспериментировала с цветом волос.

Юлианна Караулова неожиданно стала роковой брюнеткой
Юлианна Караулова поэкспериментировала со своим имиджем ФОТО: www.instagram.com/yulianna_karaulova/

Всегда светлая, яркая и солнечная Юлианна Караулова вдруг предстала в новом цвете. Певица разместила в Instagram фото в новом образе: с черными длинными волосами и с челкой.

«Ну и как вам такая девочка? Мы назвали ее «Роскошка». Она немного сумасшедшая и отлетевшая. Почему? Скоро узнаете», — заинтриговала подписчиков певица.

Но, если новое «имя» любимицы поклонники оценили по достоинству, перефразировав в «Роскошечку», то цвет волос Юлианны не многим пришелся по вкусу.

«Неееет, верните блондинку!», «Светлой вам было лучше», «Конечно круто, но верните Ю обратно», — пишут поклонники.

А некоторые и вовсе сравнили черную Юлианну с «черной ведьмой» и «потомственной целительницей!». Что интересно, на этом эксперименты Юлианны не закончились. Через несколько часов она выложила на свою страничку фото новой себя — с длинными белыми кудрями, пишет 7days.ru.

«А эту как назовем?! Все-таки длинные ухоженные волосы — это очень красиво. Но короткая стрижка — стильная и модная. Вот как быть, а?» — спрашивает у подписчиков певица. И, надо сказать, многие советуют Юлианне отрастить локоны.

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звездный стильЮлианна Караулова

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Юлианна Караулова неожиданно стала роковой брюнеткой
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