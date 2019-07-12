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Тарасов оказался в инвалидной коляске после травмы ноги

Костенко показала в соцсети снимок с мужем и маленькой дочкой.

Тарасов оказался в инвалидной коляске после травмы ноги
Дмитрий Тарасов восстанавливается после травмы ноги. Фото: globallookpress.com

В последнем матче сезона Дмитрий Тарасов получил травму ноги, из-за которой ему потребовалась операция. Футболист начал появляться на публике в гипсе, а накануне и вовсе оказался в инвалидной коляске.

Фото супруга разместила в соцсети Анастасия Костенко. На снимке в Instagram спортсмен сидит с костылями в коляске. Рядом с ним Анастасия, держащая ручку еще одной коляски – детской, в которой находится маленькая дочка пары. Некоторых поклонников удивило неожиданное появление Тарасова в кресле.

«То на свадьбе танцевал и прыгал, то в коляске», «Такое ощущение, что вы занимаетесь показухой!», «Вдвоем на коляске, бедная Настя», «Зачем такое фотографировать?» – высказались комментаторы. Конечно, помимо критических замечаний фанаты написали Тарасову множество самых искренних пожеланий выздоровления.

Фото: Instagram@kostenko.94

Напомним, из-за операции экс-игрока «Локомотива» разгорелся скандал. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, в руководстве футбольного клуба посчитали, что у Дмитрия не было необходимости в дорогостоящем оперативном вмешательстве, поскольку подобные травмы лечатся обычной терапией. Возможно, оплативший операцию «Локомотив» подаст в суд на Тарасова.

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Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия КостенкоДмитрий Тарасов с дочерью

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Тарасов оказался в инвалидной коляске после травмы ноги
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