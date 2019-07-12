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Королевская семья заработала рекордную сумму на «эффекте Меган Маркл»

Герцогиня Сассекская повлияла на увеличение продаж памятных сувениров с символикой британской монархии по всему миру.

Королевская семья заработала рекордную сумму на «эффекте Меган Маркл»
Замужество Меган Маркл подогрела интерес публики к британской королевской семье. Фото: Global Look Press

Тим Нокс, директор Коллекционного королевского фонда, рассказал, что за последние 12 месяцев продажи сувениров с символикой британской монархии увеличились в разы.

Во многом на спрос повлиял так называемый «эффект Меган Маркл» — замужество герцогини Сассекской и последующее рождение сына.

Кроме этого, возросший интерес к сувенирной продукции спровоцировали и такие события, как рождение принца Луи, свадьба принцессы Евгении и 70-летний юбилей принца Чарльза.

За последний год также был побит туристический рекорд на посещение дворцов. За 12 месяцев эта цифра увеличилась с 2,96 миллионов до 3,3 миллионов человек.

Наряду с этим в Великобритании было проведено беспрецедентное количество выставок, посвященных семье монархов — в общей сложности 22 экспозиции.

Спрос также возрос на игрушечных корги. Как известно, это любимая порода собак Ее Величества.

Популярностью также пользовались сувенирные тарелочки, кружки и плюшевые мишки. В результате выручка от продаж подарочной продукции выросла с 22,6 миллионов долларов до 27 миллионов долларов, пишет Express.

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Королевская семья заработала рекордную сумму на «эффекте Меган Маркл»
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