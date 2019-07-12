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Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью

У диктора в позвоночнике обнаружили гемангиому.

Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью
Владимир Березин мог уйти в монастырь/globallookpress.com

Известный российский диктор Владимир Березин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что врачи нашли у него гемангиому в позвоночнике. Это доброкачественная опухоль. Причем медики долго сомневались, постоянно собирая консилиумы. Была вероятность, что опухоль окажется злокачественной.

Владимир Березин хотел уйти в монастырь/globallookpress.com

«Мне очень помогла преодолеть это испытание молодая девушка, с которой я сдружился. Она при первой встрече подошла ко мне, посмотрела на меня внимательно и сказала, что у меня гемангиома. Она обладает определёнными способностями, но при этом я не могу назвать ее целителем. Именно благодаря ей я преодолел все трудности. Мы дружим уже 20 лет. Она ровесница моей дочери. У меня тогда еще были серьезные проблемы с сердцем, которые также помогла мне решить именно она», — сказал диктор.

Также Владимир Березин поведал, что у него был период в жизни, когда он хотел уйти в монастырь. Однажды он приехал в Татарстан, где участвовал в съемках картины про первого президента республики Шаймиева.

«Я пришел в Зеленодольский монастырь. Разговорился с отцом Всеволодом. Через какое-то время я стал чувствовать в себе потребность вернуться в монастырь. В течение года каждую пятницу я уезжал туда. В итоге сказал отцу Всеволоду, что хочу остаться в монастыре. Он отвел меня к старцу. Тот выслушал меня, спросил о моих проблемах, но в итоге сказал, что я нужен сейчас своей семье, — заметил диктор.

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Борис КорчевниковВладимир БерезинПрограмма "Судьба человека"

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Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью
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