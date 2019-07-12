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Березин вспомнил, как нашел отца спустя 35 лет разлуки

Папа известного диктора оказался кавказским мусульманином.

Березин вспомнил, как нашел отца спустя 35 лет разлуки
Владимир Березин познакомился с отцом в зрелом возрасте/globallookpress.com

Известный российский диктор Владимир Березин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своем знакомстве с отцом. Его он узнал уже в зрелом возрасте. Спустя 35 лет разлуки.

Березин уже в зрелом возрасте узнал своего отца/globallookpress.com

По словам Березина, у него была только информация, что его отец чеченец. На руках была лишь фотография, когда-то очень давно оставшаяся от родного человека. В начале девяностых годов он приехал в Чеченскую республику. Это случилось незадолго до первой чеченской кампании. Во время разговора на местном телевидении показал фотокарточку в эфире.

«Отец мне потом рассказывал, что шел в этот момент выключать телевизор и вдруг увидел свою фотографию. На следующий день он нашел меня. Я приехал к нему домой. Там сидели мои братья, племянники. Возникла довольно неловкая ситуация. В этот момент мать отца взяла меня за руку, погладила и сказала: «Сыночек мой», — рассказал Владимир Березин.

По его словам, чеченская семья стала быстро для него родной. Они заботились о нем все годы. Отец вскоре подарил ему кинжал. Этот дорогой подарок Владимир Березин запомнил на всю жизнь. К сожалению, несколько лет назад отец диктора ушел из жизни.

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Борис КорчевниковВладимир БерезинПрограмма "Судьба человека"

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Березин вспомнил, как нашел отца спустя 35 лет разлуки
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