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Семенович ответила на вопрос, когда она станет мамой

Певица не скрывает, что мечтает о дочке.

Семенович ответила на вопрос, когда она станет мамой
Анна Семенович. фото: globallookpress.com

Анна Семенович в марте отпраздновала 39-летие. Бывшая солистка группы «Блестящие» успешно строит сольную карьеру. Ее новый трек «Хочешь» стал хитом за считанные дни. Артистка также много путешествует и недавно всего за неделю сменила три страны.

Уже не первый год певица остается в списке завидных невест. Со стороны кажется, что для полного счастья ей не хватает лишь любимого мужчины.

О личной жизни Анна говорит редко. Пять лет назад в СМИ писали, что артистка рассталась с гражданским супругом Иваном. Тогда сама девушка утверждала, что они просто не сошлись характерами. Год спустя она уже была влюблена в бизнесмена из Швейцарии, но и эти отношения оказались скоротечными. Летом прошлого года Семенович в передаче «Судьба человека» призналась, что ее сердце занято, но она решила придерживаться мнения, что счастье любит тишину, поэтому имя избранника сохранила в тайне.

Сейчас, когда певица отдыхает в Израиле, она решила ответить на вопросы поклонников. Многие поинтересовались у нее, свободна ли звезда. Анна не дала прямого ответа, но намекнула, что ни с кем не встречается. Также она рассказала, что ценит в мужчинах такие качества, как смелость, силу, ум и чувство юмора.

«Конечно, любовь была, есть и будет. Особенно она проявляется, когда я смотрюсь в зеркало», — пошутила Семенович.

Семенович о мужчине мечты
фото: instagram.com/ann_semenovich/

Она призналась, что хочет замуж, но только за достойного мужчину. Артистка также не стала скрывать, что мечтает о дочке. Следом она поведала, когда именно заведет детей. «Как только найду достойного папу для детей, так сразу», — заявила девушка. Пока она занимается работой над новой песней. Похоже, что личная жизнь у звезды стоит далеко не на первом месте.

Семенович о детях
фото: instagram.com/ann_semenovich/
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Анна СеменовичАнна Семенович фотозвездные истории

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Семенович ответила на вопрос, когда она станет мамой
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