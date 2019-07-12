Стало известно, что Кейт Миддлтон берет с собой в автопутешествия

Герцогиня Кембриджская воспитывает троих детей, поэтому во время поездок ей нужно быть ко всему готовой.

Кейт Миддлтон является опытной путешественницей, поэтому собираясь в дорогу с детьми она продумывает все до мелочей.

Во вторник, 9 июля, она вместе с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и маленьким Луи посетила матч по поло, чтобы поддержать своего мужа.

Так как день предстоял быть долгим, герцогиня Кэтрин прежде всего позаботилась, чтобы в ее автомобиле были закуски и напитки для своих чад.

больше по теме Принц Гарри наглядно опроверг слухи о вражде с братом Герцог Сассекский сыграл с принцем Уильямом в поло, но главное событие случилось уже после матча.

В Сеть попали фото, на которых супругу принца Уильяма запечатлена у открытого багажника джипа.

Держа в одной руке Луи, она распаковывала пакеты с различными вкусностями: овсяными сладкими лепешками, порезанной соломкой морковкой и болгарским перцем, печеньем и так далее.

Кейт упаковала еду в пластиковые контейнеры, но также взяла с собой блюдо в одноразовом подносе из фольги. Дети пили минеральную воду Evian из пластиковых стаканчиков.

Меган Маркл также присутствовала на матче с новорожденным Арчи. На заднем сиденье автомобиля герцогини Сассекской внимательные папарацци заметили матрасик для пеленания ребенка.

С собой в дорогу жена принца Гарри также всегда берет бутылки с натуральной минеральной водой Hildon — с газом и без.

Остальные члены королевской семьи пакуют с собой в дорогу закуски и напитки. Так, Камилла Пракер-Боулз для долгих путешествий запасается мятными конфетами, водой и бисквитами.

Что же касается Елизаветы II, то у нее в машине всегда есть плед, которым она укрывает ноги во время поездок, пишет Hello!.