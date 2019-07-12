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Стало известно, что Кейт Миддлтон берет с собой в автопутешествия

Герцогиня Кембриджская воспитывает троих детей, поэтому во время поездок ей нужно быть ко всему готовой.

Стало известно, что Кейт Миддлтон берет с собой в автопутешествия
Кейт Миддлтон берет в поездки закуски и воду. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Кейт Миддлтон является опытной путешественницей, поэтому собираясь в дорогу с детьми она продумывает все до мелочей.

Во вторник, 9 июля, она вместе с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и маленьким Луи посетила матч по поло, чтобы поддержать своего мужа.

Так как день предстоял быть долгим, герцогиня Кэтрин прежде всего позаботилась, чтобы в ее автомобиле были закуски и напитки для своих чад.

В Сеть попали фото, на которых супругу принца Уильяма запечатлена у открытого багажника джипа.

Держа в одной руке Луи, она распаковывала пакеты с различными вкусностями: овсяными сладкими лепешками, порезанной соломкой морковкой и болгарским перцем, печеньем и так далее.

Кейт упаковала еду в пластиковые контейнеры, но также взяла с собой блюдо в одноразовом подносе из фольги. Дети пили минеральную воду Evian из пластиковых стаканчиков.

Припасы Кейт Миддлтон в поездках с детьми. Фото.
Кейт Миддлтон берет в поездки закуски и воду. Фото: instagram.com/katemidleton/
Припасы Кейт Миддлтон в поездках с детьми. Фото.
Кейт Миддлтон берет в поездки закуски и воду. Фото: instagram.com/katemidleton/

Меган Маркл также присутствовала на матче с новорожденным Арчи. На заднем сиденье автомобиля герцогини Сассекской внимательные папарацци заметили матрасик для пеленания ребенка.

С собой в дорогу жена принца Гарри также всегда берет бутылки с натуральной минеральной водой Hildon — с газом и без.

Остальные члены королевской семьи пакуют с собой в дорогу закуски и напитки. Так, Камилла Пракер-Боулз для долгих путешествий запасается мятными конфетами,  водой и бисквитами.

Что же касается Елизаветы II, то у нее в машине всегда есть плед, которым она укрывает ноги во время поездок, пишет Hello!.

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багажБританская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиМатчпутешествия

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Стало известно, что Кейт Миддлтон берет с собой в автопутешествия
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