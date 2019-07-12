Березин рассказал, как его талант диктора разглядела Наина Ельцина

Известный советский и российский диктор Владимир Березин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он вспомнил, как был никому не известным молодым человеком, но однажды его жизнь перевернулась. В Свердловск, ныне Екатеринбург, потребовался диктор на телевидение.

«Тогда Борис Ельцин сказал, что нужно найти хорошего диктора в стране. Я учился в Орле в училище на факультете режиссуры. Меня посоветовали Ельцину. Он сказал, чтобы я приезжал и попробовал свои силы. Я испугался, что меня выгонят из училища в Орле, но меня заверили, что все вопросы уладят. Ельцин вскоре уехал на съезд партии, а его жена Наина Иосифовна сказала мне, что я очень интересный парень с большим потенциалом. Потом она сказала то же самое своему мужу. После этого у меня словно крылья выросли. Я остался работать в Свердловске», — заметил он.

Как рассказал Владимир Березин, в Свердловске он сильно скучал по родным. При этом они не видели его выходов в эфир — он работал на местную аудиторию. А вот когда на всю страну стала выходить программа «Все любят цирк», то он сообщил родным, чтобы они включали телевизор и слушали его голос.

В начале девяностых годов Владимир Березин стал главным диктором страны. Он начал работать в Москве на Центральном телевидении. Среди проектов с его участием передача «Доброе утро», а также выпуски детской передачи «Спокойной ночи, малыши!».