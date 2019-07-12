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Березин рассказал, как его талант диктора разглядела Наина Ельцина

Именно супруга первого президента России сказала мужу, что Владимира ждет большое будущее.

Березин рассказал, как его талант диктора разглядела Наина Ельцина
Березин начинал карьеру в Свердловске/globallookpress.com

Известный советский и российский диктор Владимир Березин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он вспомнил, как был никому не известным молодым человеком, но однажды его жизнь перевернулась. В Свердловск, ныне Екатеринбург, потребовался диктор на телевидение.

Березин рассказал о своей карьере диктора/globallookpress.com

«Тогда Борис Ельцин сказал, что нужно найти хорошего диктора в стране. Я учился в Орле в училище на факультете режиссуры. Меня посоветовали Ельцину. Он сказал, чтобы я приезжал и попробовал свои силы. Я испугался, что меня выгонят из училища в Орле, но меня заверили, что все вопросы уладят. Ельцин вскоре уехал на съезд партии, а его жена Наина Иосифовна сказала мне, что я очень интересный парень с большим потенциалом. Потом она сказала то же самое своему мужу. После этого у меня словно крылья выросли. Я остался работать в Свердловске», — заметил он.

Как рассказал Владимир Березин, в Свердловске он сильно скучал по родным. При этом они не видели его выходов в эфир — он работал на местную аудиторию. А вот когда на всю страну стала выходить программа «Все любят цирк», то он сообщил родным, чтобы они включали телевизор и слушали его голос.

В начале девяностых годов Владимир Березин стал главным диктором страны. Он начал работать в Москве на Центральном телевидении. Среди проектов с его участием передача «Доброе утро», а также выпуски детской передачи «Спокойной ночи, малыши!».

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Борис ЕльцинБорис КорчевниковВладимир БерезинНаина ЕльцинаПрограмма "Судьба человека"

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Березин рассказал, как его талант диктора разглядела Наина Ельцина
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