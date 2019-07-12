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Высоцкая нежно поздравила с днем рождения Домогарова

Актриса опубликовала несколько совместных кадров с коллегой и бессменным партнером по сцене.

Высоцкая нежно поздравила с днем рождения Домогарова
Высоцкая поздравила с днем рождения Домогарова/globallookpress.com

Актриса Юлия Высоцкая в Instagram трогательно и нежно поздравила с днем рождения своего друга и коллегу Александра Домогарова. «Сегодня день рождения у моего любимого сценического партнера, у тонкого, пронзительного, чуткого, потрясающего артиста и верного, доброго, родного человека Александра Домогарова. Отпразднуем спектаклем «Дядя Ваня»! В постановке Андрея Кончаловского», — заявила Юлия Высоцкая.

Отметим, что актеру Александру Домогарову 12 июля исполнилось 56 лет. Широкой публике он стал известен по картине «Гардемарины» режиссера Светланы Дружининой, где сыграл роль Павла Горина.

Большую популярность актёр приобрёл после выхода исторического телесериала «Графиня де Монсоро» (1997), где сыграл главную роль — графа де Бюсси. Не меньшим успехом пользовались детективно-приключенческие сериалы — «Марш Турецкого» (2000-2007) и «Бандитский Петербург» (2000-2003).

Вместе с Высоцкой Домогаров играет в нескольких спектаклях в постановке Андрея Кончаловского.

Отметим, что не так давно Александр Домогаров был гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии разговор зашел о его сыне, актере и режиссере Александре Домогарове-младшем. Звездный отец отметил, что ему бы хотелось сыграть в одной картине с ним. При этом он заявил, что никогда не помогал сыну в карьере. По словам Домогарова-старшего, молодой человек всего добился сам.

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Александр ДомогаровАлександр Домогаров-младшийАндрей Кончаловскийдень рожденияЮлия Высоцкая

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Высоцкая нежно поздравила с днем рождения Домогарова
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