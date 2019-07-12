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Бывшего мужа Юлии Ефременковой не пустили в самолет

Пьяного актера Тимура Ефременкова задержала полиция.

Бывшего мужа Юлии Ефременковой не пустили в самолет
Тимур Ефременков. фото: instagram.com/timurefremenkov

Бывший муж Юлии Ефременковой вновь попал в неприятную историю. Актер не смог вылететь из Краснодара в Москву, его взяла под стражу служба безопасности аэропорта, а затем полиция.

Как сообщается, 43-летний Тимур Ефременков был пьян. Он не успел даже попытаться подняться на борт самолета, его задержали на входе. Представители аэропорта пояснили, что мужчина едва не устроил дебош. Будучи в нетрезвом состоянии, он нецензурно бранился и осыпал сотрудников оскорблениями.

Однако сам Ефременков считает задержание неправомерным. Он уверяет, что люди, досматривавшие его в аэропорту, делали это слишком навязчиво. Попытки освободить артиста уже предпринимает его адвокат, передает РЕН ТВ.

Напомним, Юлия Ефременкова прославилась после того, как попала на реалити-шоу «Дом-2» и даже стала ведущей проекта. Бывший муж девушки, известный по фильмам «Марш Турецкого» и «Легенда № 17», после развода неоднократно оказывался в центре скандалов.

Самым громким из этих скандалов стало обвинение в насилии над девушкой. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, мать пострадавшей потребовала у актера компенсации в сумме пяти миллионов рублей и призвала Ефременкова пройти проверку на детекторе лжи. Но полиграф показал, что артист невиновен.

Юлия Ефременкова. фото: instagram.com/efremenkovvva
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актердебош в аэропортуТимур ЕфременковЮлия Ефременкова

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Бывшего мужа Юлии Ефременковой не пустили в самолет
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