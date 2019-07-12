Агата Муцениеце поучаствовала в забеге с быками в Испании

Звезда призналась, что у нее до сих пор трясутся руки.

Актриса Агата Муцениеце приняла участие в забеге с быками. Сейчас она, судя по всему, находится на отдыхе в Испании, где любят эту опасную забаву. Подробностями она поделилась в сторис на своей страничке в Instagram. Перед забегом супруга актера Павла Прилучного сказала, что ей очень страшно. При этом было видно, как она волнуется.

Затем Муцениеце опубликовала видео после довольно экстремального испытания. Она рассказала о своих переживаниях и самом забеге. «Ребята, я сделала это. Со мной ничего не случилось. Но я получила какой-то адовый всплеск адреналина. Это было, конечно, очень весело. До сих пор трясутся руки», — сказала актриса.

Добавим, что на кадрах опубликованной Муцениеце видеозаписи видно, что быки поранили одного из мужчин. Медики на месте оказали пострадавшему помощь.

Агата Муцениеце не так давно рассказывала, что «подцепила» в лесу клеща. К счастью, он не успел впиться актрисе в кожу. Агата Муцениеце дала всем совет как можно чаще проверяться во время походов в лес.