От ухода из королевской семьи Гарри остановила королева Елизавета II

Эксперты уверены: на приватности семейной жизни настаивает именно принц, а не его жена.

Сегодня СМИ и общественность обвиняет Меган Маркл в том, что именно по ее воле принц Гарри стал настаивать и рьяно защищать конфиденциальность их семейной жизни. Между тем королевские эксперты напоминают британцам – герцог Сассекский задолго до знакомства с американской актрисой хотел держаться в стороне от королевской семьи.

больше по теме Принц Гарри наглядно опроверг слухи о вражде с братом Герцог Сассекский сыграл с принцем Уильямом в поло, но главное событие случилось уже после матча.

Еще в 2008, находясь на службе в Афганистане он заявлял: «Я не хочу сидеть в Виндзоре. Я не очень люблю Англию, и, знаете, приятно быть в стороне от всей прессы и газет». Вот и друг принца Роджер Данмор, управлявший сафари-лагерем, который однажды посетил Гарри, также рассказал о мечтах принца сбежать из королевского дворца.

«Однажды он сказал: «Знаете, если бы я мог по-другому, я бы стал гидом по сафари в Африке»», — рассказал Данмор королевской писательнице Кэти Николл.

А пару лет назад Гарри признался, что его карьера в армии была «спасением» от королевской жизни, и он решил отказаться от своего титула и привилегий. Но долг оказался сильнее и Гарри исправно исполняет свои королевские обязанности.

По мнению королевского биографа Пенни Юнора, в какой-то момент действительно существовала реальная опасность, что Гарри может отвернуться от своей королевской жизни и обязанностей. Однако его бабушка-королева убедила Гарри не отказываться от привычного образа жизни. Хотя бы потому, что благодаря своему статусу и имени он может помочь многим людям.

При этом Гарри по-прежнему намерен оградить Меган от излишнего внимания прессы и общества, пишет Еxpress.co.