У Тодоренко на отдыхе в Греции закончилась еда для малыша

Телеведущая Регина Тодоренко, которая вместе с мужем Владом Топаловым и сыном находится на отдыхе в Греции, попросила в сторис Instagram помощи у своих подписчиков. Дело в том, что у ребенка подходит к концу детское питание, а купить такое на Крите невозможно.

«У нас заканчивается еда для малыша. Вдруг кто-то летит на Крит завтра-послезавтра. Пишите в директ. Нужна ваша помощь», — взмолилась популярная телеведущая.

больше по теме Топалов потратил на свадьбу с Тодоренко больше семи миллионов рублей Шикарное торжество прошло на юге Италии в городе Сорренто.

Отметим, что несколько дней назад Регина Тодоренко отпраздновала свадьбу с Владом Топаловым. Как известно, пара расписалась еще в прошлом году, но тогда из-за беременности звезды они обошлись без пышных торжеств. Сейчас же влюбленные устроили шикарное празднество на юге Италии в городке Сорренто. Туда приехали их самые близкие друзья.

Интересно, что перед свадьбой случился неприятный инцидент. Багаж Влада Топалова, в котором был его пиджак, не добрался до места. Певцу пришлось заказывать для себя новый смокинг прямо в Италии. Впрочем, местные мастера, как позже отмечал музыкант, его не подвели. Для Топалова сшили прекрасный костюм, в котором он и блистал на торжестве.