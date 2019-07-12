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В Сети появился снимок юного Галкина с Пугачевой и Орбакайте

Фотография, судя по всему, сделана больше десяти лет назад.

В Сети появился снимок юного Галкина с Пугачевой и Орбакайте
Максим Галкин сейчас отдыхает с женой в Юрмале/globallookpress.com

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появился снимок, на котором можно увидеть молодого телеведущего Максима Галкина. Он находится в окружении близких людей: своей жены Аллы Пугачёвой и падчерицы, певицы и актрисы Кристины Орбакайте – дочери Примадонны от первого брака.

Многие пользователи в комментариях отметили, что звезды прекрасно выглядят на фотографии. От них буквально исходит положительная энергетика. Снимок, судя по всему, сделан более десяти лет назад. Напомним, Пугачева и Галкин поженились в 2011 году, а познакомились куда раньше — в 2001.

Добавим, что нынешним летом Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе со своими детьми Лизой и Гарри уехали отдыхать в латвийскую Юрмалу. На Рижском взморье они проводят уже не первое лето. Данный климат очень нравится паре.

В Юрмале звезды уже посетили выступление шоу-балета «Тодес» и остались в полном восторге. Кстати, через несколько дней в этом латвийском городе начнется музыкальный фестиваль «Рандеву», который устраивает певица Лайма Вайкуле, близкая подруга Примадонны. Скорее всего, Алла Пугачёва не обойдет вниманием это событие и в один из дней появится на музыкальном мероприятии.

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Алла Пугачеваархивный кадрКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинЮрмала

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В Сети появился снимок юного Галкина с Пугачевой и Орбакайте
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