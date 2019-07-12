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Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома

Марият Мухина сейчас враждует с бывшим другом.

Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома
Алибасова лечили от похмелья, а не от "Крота"/globallookpress.com

Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен. Этот препарат используется при лечении алкогольного психоза.

Алибасова лечили от похмелья/globallookpress.com

«Откройте первую ссылку в Яндексе: применяется при похмельном синдроме, вызванном алкоголизмом, — заявила доктор Мухина. — Анализы сдали через четыре дня после выписки, а этот препарат выводится из организма до двух недель».

Как уверена Марият Мухина, продюсер группы «На-На» принимал препарат с первых дней отравления. Кроме того, она напомнила, что сын Алибасова сам пригласил ее сделать отцу уколы после выписки из клиники. При этом медику разрешили вести съемку в квартире продюсера. Потом же ее сделали крайней в этой истории и заявили, что она пиарится на болезни близкого друга.

Мухина добавила, что все наговоры на нее — наглая ложь. Это делается с целью подорвать ее деловую репутацию, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Бари Алибасов отравился ядовитым веществом «Крот». В течение пяти дней он находился в искусственной коме. Сейчас ходит много слухов и разговоров о болезни Алибасова. Некоторые считают, что он выдумал всю историю с целью попиариться.

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Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома
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