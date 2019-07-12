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Волочкова посоветовала хейтерам мыть полы, а не критиковать знаменитостей

Анастасия уверена, что зло возвращается тем, кто его плодит.

Волочкова посоветовала хейтерам мыть полы, а не критиковать знаменитостей
Анастасия Волочкова уверена, что зло возвращается к тем, кто его делает. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Анастасия Волочкова, казалось бы, уж довольно давно закрыла комментарии на своей странице в Instagram. Если вдруг на бывшую балерину накатывает волна своеобразной ностальгии, в какой-нибудь публикации она позволяет подписчикам высказывать свои мнения. Но потом снова в постах звезды долгое время зияет пустота.

Но желание продолжить диалог с поклонниками и особенно хейтерами, похоже, осталось. Иначе чем можно объяснить тираду артистки по поводу негативных комментариев в Сети? Волочкова, многоопытная инстаграмная страдалица, начитавшаяся в свое время злобных слов в свой адрес, заступилась за самодостаточных и знаменитых. Звезда предположила, что ненависть к таким людям как будто кто-то оплачивает, и призвала хейтеров опомниться, направить свои силы на что-нибудь полезное.

«Вам не нравится ваш двор? Вскопайте несколько метров во дворе и посадите цветочки. Грязно в подьезде? Помойте у себя и соседа. Займитесь делом! Тогда вам некогда будет источать гадости и завидовать успешным людям! Начните любить все вокруг и улыбаться, дарите себе и другим позитив», — пишет Анастасия.

Звезда напомнила, что от грубых, злых слов страдают и сами критики, ведь законы кармы никто не отменял.

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Волочкова посоветовала хейтерам мыть полы, а не критиковать знаменитостей
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