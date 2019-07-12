В Сети появились редкие снимки сына Жанны Фриске

На фанатской страничке сына певицы Жанны Фриске Платона Шепелева появились новые фотографии с ребенком. На кадрах можно увидеть счастливую маму во время беременности, а также яркую исполнительницу после родов долгожданного ребенка. Также среди фотографий уже заметно подросший Платон Шепелев, который как две капли воды похож на свою маму.

Отметим, что Жанна Фриске умерла от рака мозга чуть больше четырех лет назад. Певица уже во время беременности жаловалась на головные боли. Однако она приняла решение рожать ребенка. Практически сразу после родов звезда приступила к лечению онкологического заболевания. В течение двух лет она вела борьбу за жизнь, но проиграла в этой схватке.

Сейчас, как известно, воспитанием мальчика, которому уже исполнилось шесть лет, занимается телеведущий Дмитрий Шепелев, гражданский супруг Жанны Фриске. При этом он не дает родным мальчика видеться с ребенком. Бабушка и дедушка лишены возможности общаться с Платоном.

Сам Шепелев по этому поводу говорил, что у него есть веские причины, почему он прервал общение с родственниками. Кроме того, он отмечал, что не хочет выставлять снимки мальчика в социальных сетях. Когда сын подрастет, как говорил Шепелев, он сам решит, нужно или нет ему повышенное внимание к своей персоне.