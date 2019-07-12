Кучера рассказал, с кем просыпается по утрам, пока жена в роддоме

Актер на днях в пятый раз стал отцом.

Актер театра и кино Оскар Кучера в Instagram разместил забавный снимок со своей собакой, которая вместе с ним находится в Америке. Именно с ней сейчас по утрам просыпается артист, пока жена находится в роддоме. «Мое утро началось так. А ваше?» — спросил актер своих многочисленных подписчиков.

Отметим, что Оскар Кучера на днях стал отцом уже в пятый раз. При этом ранее он объяснял, почему принял решение увезти свою жену Юлию на роды в Америку. У актера большое семейство, и он посчитал, что будет правильным, если остальные дети также летом отдохнут рядом с ним.

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Находясь в США, актер много рассказывал о жизни в этой стране. Он отмечал, что в Америке не все так прекрасно, как может показаться на первый взгляд.

Кстати, с рождением сына актера поздравили многие знаменитости. Под постом счастливого отца свои комментарии оставили певец Денис Клявер, юморист Гарик Харламов, певица Саша Савельева, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая и коллега Оскара Лера Кудрявцева. Последняя была особенно эмоциональна: «Ура! Оскарина, поздравляю от всей души! Ух, блин, Юляшу поцелуй за меня», – отмечала она.