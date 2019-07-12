НОВОСТИ

Кучера рассказал, с кем просыпается по утрам, пока жена в роддоме

Актер на днях в пятый раз стал отцом.

Кучера рассказал, с кем просыпается по утрам, пока жена в роддоме
Кучера дожидается жену из роддома/globallookpress.com

Актер театра и кино Оскар Кучера в Instagram разместил забавный снимок со своей собакой, которая вместе с ним находится в Америке. Именно с ней сейчас по утрам просыпается артист, пока жена находится в роддоме. «Мое утро началось так. А ваше?» — спросил актер своих многочисленных подписчиков.

Отметим, что Оскар Кучера на днях стал отцом уже в пятый раз. При этом ранее он объяснял, почему принял решение увезти свою жену Юлию на роды в Америку. У актера большое семейство, и он посчитал, что будет правильным, если остальные дети также летом отдохнут рядом с ним.

Находясь в США, актер много рассказывал о жизни в этой стране. Он отмечал, что в Америке не все так прекрасно, как может показаться на первый взгляд.

Кстати, с рождением сына актера поздравили многие знаменитости. Под постом счастливого отца свои комментарии оставили певец Денис Клявер, юморист Гарик Харламов, певица Саша Савельева, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая и коллега Оскара Лера Кудрявцева. Последняя была особенно эмоциональна: «Ура! Оскарина, поздравляю от всей души! Ух, блин, Юляшу поцелуй за меня», – отмечала она.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

беременность и родыЛера КудрявцеваОскар КучераСШАЮлия Кучера

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кучера рассказал, с кем просыпается по утрам, пока жена в роддоме
Интересно?
Поделись с друзьями: